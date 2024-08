Jules Marie était certain de pouvoir parti­ciper aux quali­fi­ca­tions de l’US Open lors­qu’il a reçu lui indi­quant que deux joueurs avaient déclaré forfait. La désillu­sion fut immense lors­qu’il a appris que le message avait été envoyé par un anonyme, auteur d’un canular.

Berné et furieux, le joueur‐youtubeur, 296e mondial, compte porter plainte. Il a exprimé sa colère au micro de RMC Sport.

« Si je sais qui est l’au­teur de ce canular ? Je ne suis pas sûr à 100%. Je vais encore cher­cher. J’ai eu un avocat ce matin au télé­phone. On va faire un cour­rier au procu­reur de la République pour que ce soit pris au sérieux. (…) La police, en un, deux, trois mois, saura rapi­de­ment qui c’est. Je veux savoir qui c’est. Je veux voir sa tête. Et je veux qu’il paye. S’il paye 500 balles, je ne les pren­drais pas je pense. Je veux qu’il soit puni parce qu’il fait du cybe­rhar­cè­le­ment, de l’usur­pa­tion d’iden­tité et il joue avec les émotions des gens. Je veux marquer le coup. »