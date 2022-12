Créateur de la société StarWing Sport Management en 2011, Lawrence Frankopan, qui a fait signer un contrat record de 150 millions de dollars sur 10 ans avec le géant Nike à son Jannik Sinner, a donné une inter­view à nos confrères italiens d’Ubitennis dans laquelle il encense le 15e joueur mondial.

« Ceux d’entre nous qui travaillent dans le marke­ting vivent comme une béné­dic­tion d’avoir un athlète sérieux qui est aussi capable de raconter des histoires. Il ne s’agit pas seule­ment de frapper des balles et de soulever des trophées. C’est l’hu­mi­lité et la capa­cité à plaire qui font la diffé­rence. J’essaie d’aider Jannik à devenir le meilleur joueur possible. Et souvent l’équi­libre est très délicat : il faut essayer de construire une entre­prise autour de lui mais sans amputer l’énergie du projet sur le terrain. C’est un long voyage, et comme tout voyage, il a ses hauts et ses bas. »