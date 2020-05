Cela chauffe sur les réseaux sociaux où Nicolas Mahut n’a pas tardé de répondre à Marion Bartoli qui on le rappelle a expliqué qu’une réforme concernant le double serait efficace.

Selon elle, il vaut mieux répartir le prize money de ces compétitions qui ne demandent pas selon elle le même effort que le simple. Il faut aussi organiser moins de tournois et pouvoir faire du « double » sur les grands évènements (Grand Chelem, Jeux Olympiques)

Une sortie médiatique qui fait déjà des dégâts.

Nicolas Mahut a donc décidé de réagir et d’argumenter son analyse. On sent beaucoup d’ironie contrôlée par une certaine colère.

Si une réforme du double peut être envisagée, il ne doit pas être le bouc émissaire surtout pendant cette période où pointe une petite crise économique avec une possible refonte du calendrier.

Si je suis ton raisonnement jusqu’au bout concernant la notion d’effort,tu penses alors que les femmes ne devraient pas avoir le même PM que les hommes en GC car pas en BO5 ! ?🤔🙈Moi,https://t.co/JFi1P23IJb pense que tu te trompes de cibles ⁦#repartition https://t.co/h0g8hw1qak — Nico Mahut (@nmahut) May 27, 2020