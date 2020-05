C’est une ancienne ministre des sports, Marie-Georges Buffet qui pose la question logique de savoir comment Le Puy du Fou pourrait accueillir des spectateurs pour leur fresque historique, spectateurs qui seront dans des tribunes, alors même que cela n’est autorisé pour les compétitions sportives.

Il y a là, un point qui nous échappe. D’autant plus que le Puy du Fou veut ouvrir très prochainement.

« Il faut qu’il y ait des supporters. Je ne pense pas que ce soit une belle image, ces stades vides dans les autres pays européens » a expliqué Marie-Gerogres Buffet en parlant du football sur les antennes de Radio France Hérault.

« On peut rechercher, d’ici la rentrée, les moyens d’ouvrir nos stades dans le respect des mesures sanitaires. Si on dit aux gens de prendre les transports en commun pour aller travailler, on peut sans doute leur permettre d’aller au stade pour prendre du plaisir. Si le Puy du Fou est capable de gérer ses tribunes, peut-on imaginer que le sport le soit aussi ? Je pense que oui. A moins que l’on considère que les spectateurs du Puy du Fou soient des gens intelligents et responsables et que les supporters dans un stade de foot soient imbéciles et ne savent pas être responsables par rapport à la collectivité ».

Voila qui est dit et qui pourrait peut-être faire évoluer la situation d’autant que la pandémie marque le pas. D’ailleurs dans le tennis, dès la mi-juillet aux Etats-Unis dans le cadre du WTT des spectateurs seront présents dans les tribunes (NDRL : Maximum 500 dans une central de 3000) pour encourager leurs équipes.