Dominic Thiem n’a pas lésiné pour son retour sur les courts en compétition.

Il a dominé sur terre battue son compatriote Lucas Miedler (293ème) en deux manches 6-1, 6-2. « C’était vraiment amusant. Les conditions étaient presque idéales surtout après ce début de semaine pluvieux. Plus le match avançait, plus que je me sentais bien » a déclaré l’Autrichien.

Un Autrichien, plus créatif que d’habitude notamment sur un point qui ressemble effectivement à ce que l’on peut tenter lors d’un exhibition.

Pas certain que Dominic ait tenté la même chose lors d’un tournoi du Grand Chelem.