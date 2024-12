Au cours d’une récente inter­view accordée à nos confrères de Tennis Actu, Jérémy Chardy est notam­ment revenu sur la fameuse affaire de la program­ma­tion de son joueur, Ugo Humbert, lors du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Pour rappel, le numéro 1 fran­çais avait été programmé sur un court annexe lors de son deuxième tour face à Marcos Giron.

Et selon Chardy, cette déci­sion était direc­te­ment liée au fait qu’il soutient Germain Roesch, oppo­sant à Gilles Moretton, en vue des prochaines élec­tions de la prési­dence de la FFT.

« Je pense que c’est la première fois qu’un numéro 1 fran­çais et 14e mondial ne joue pas sur le Central à Bercy. C’est éton­nant et c’était un gros manque de respect pour Ugo. Après, je préfère qu’on se concentre sur le sportif et qu’on continue à faire ce qu’on a à faire. Je trouve juste ça dommage car un joueur fran­çais, qu’il soit à la Fédération ou en dehors du système, reste un joueur français. »