Officiellement retraité depuis quelques semaines, Dominic Thiem a toujours été consi­déré comme l’un des joueurs les plus gentils et fair play du circuit. Il n’est pas donc pas surpre­nant de le voir remporter le Prix Humanitaire Arthur Ashe 2024 de l’ATP.

Touché par cet honneur qui récom­pense égale­ment l’en­semble de sa carrière, l’Autrichien a fait part de son émotion.

« Lorsqu’on m’a annoncé que je serais le lauréat du Prix huma­ni­taire Arthur Ashe 2024, j’ai regardé la liste des cham­pions qui ont eu cet honneur avant moi : Arthur Ashe, André Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Ce ne sont là que quelques‐uns des noms cités. Ce n’est qu’un petit échan­tillon. Ils ont tous fait des choses incroyables et créé des projets vrai­ment utiles pour le bien de nombreuses personnes dans le monde. Je suis super fier que mon nom puisse être mentionné à côté du leur. C’est assez drôle, j’ai remporté le plus grand titre de ma carrière, l’US Open 2020, au stade Arthur Ashe. Mais pour moi, Arthur Ashe est toujours la personne et le joueur, pas le stade. Quand j’en­tends son nom, je pense toujours d’abord à qui il était en tant qu’être humain et à l’énorme impact qu’il a eu, et qu’il a encore aujourd’hui, sur les commu­nautés du monde entier », a déclaré Dominic, engagé depuis des années dans la défense de la faune et de la flore.