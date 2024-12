Auteur d’une très belle saison 2024 malgré quelques pépins physiques (quatre titres remportés dont la Coupe Davis), Matteo Berrettini a déclaré sa flamme au tennis dans une très belle lettre diffusée par l’ATP.

L’Italien revient notam­ment sur sa jeunesse lors­qu’il jouait à la maison avec son frère, Jacopo, actuel­le­ment classé au 320e rang mondial.

« I felt like you were the love of my life » ♥️



This is @MattBerrettini’s love letter to tennis 💌 pic.twitter.com/nvAPRoATv3 — ATP Tour (@atptour) December 10, 2024

« J’ai joué au tennis quand j’avais trois ans et je me souviens que je n’ai­mais pas ça, alors j’ai arrêté de jouer quand j’avais huit ans parce que mon frère, qui est plus jeune que moi, m’a dit de revenir parce que ça pour­rait être amusant. Mon frère a toujours choisi Novak Djokovic, j’ai toujours préféré Roger (Federer) et nous avons joué des heures, à la maison, avec des ballons, avec des petites raquettes ou avec des grosses raquettes, peu importe. On s’amu­sait juste. Nous n’avons pas commencé de la bonne manière, mais heureu­se­ment, nous avons pu changer cela et main­te­nant je profite plei­ne­ment de toi. Depuis, tu fais partie de ma vie. »