Officiellement retraité, même s’il va parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion, UTS, ce week‐end à Londres, Dominic Thiem a récem­ment accordé un entre­tien à l’ATP dans lequel il désigne le plus grand rival de sa carrière.

Et contre tout attente, ce n’est pas un membre du Big 3.

« J’ai disputé de nombreux matchs contre de grands joueurs, mais avec Sascha (Zverev), tout était beau­coup plus spécial, car nous avons grandi en même temps sur le circuit, nous avons grandi ensemble, notre clas­se­ment s’est amélioré à des moments simi­laires et nous avons fini par jouer dans le plus grands stades de la planète. Je dirais que c’est lui, oui. »