Novak n’a plus beau­coup de choses à prouver sauf à lui même.

Si en 2024, son seul objectif était fina­le­ment de remporter l’or olym­pique, 2025 devrait lui permettre sûre­ment de clore certains débats encore d’actualité.

Avec 24 titres en Grand Chelem, le Serbe a en tête de dépasser l’Australienne Margaret Court et de régner tout en haut avec 25 trophées.

Pour y parvenir et ne pas s’en­nuyer dans des routines qu’il connait par coeur, il a donc demandé à Andy Murray d’égayer sa saison en l’ac­com­pa­gnant dans ce défi ultime.

L’Open d’Australie qui arrive vite devrait donc nous donner quelques clés d’au­tant que ce tournoi est son jardin secret. Mais l’op­po­si­tion est plus vivace que par le passé d’au­tant que Sinner aura à coeur de réaliser le doublé.

On ose presque espérer qu’il ne soulè­vera pas le trophée en janvier car cela l’obli­ge­rait à rester concen­trer jusqu’à la fin de saison.

Après cela peut aussi créer l’effet inverse et le lancer vers une année histo­rique. On a plus de doute sur cette deuxième version car après sa médaille d’or à Paris, on ne peut pas dire que le Serbe était très assidu sur les courts de tennis.