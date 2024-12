Officiellement retraité du circuit profes­sionnel en simple depuis le mois d’avril 2023, Jack Sock, actuel­le­ment classé 10e mondial en pick­le­ball, vient d’an­noncer qu’il allait faire son grand retour sur le circuit prin­cipal, en double.

En effet, l’Américain et triple vain­queur en Grand Chelem sera associé à son ami Nick Kyrgios en mars 2025 sur le Masters 1000 de Miami où ils vont béné­fi­cier d’une invitation.

