Invité à s’ex­primer sur le retour à la compé­ti­tion de son ami, Nick Kyrgios, qui s’est incliné au deuxième tour du Masters 1000 de Miami face à Karen Khachanov, Novak Djokovic a notam­ment insisté sur un point concer­nant la tenue toujours très origi­nale de l’Australien.

« Je l’ai vu aujourd’hui (vendredi) dans le vestiaire, avec son maillot de basket sans manche. Je ne pense pas qu’il ait jamais porté un maillot de tennis, je ne l’ai jamais vu avec une tenue de tennis », a déclaré le Serbe avant de féli­citer Kyrgios pour sa première victoire depuis presque deux ans (face à McDonald au premier tour, ndlr). « Je l’ai féli­cité, j’étais content pour lui parce qu’il a eu des bles­sures et qu’il a été absent du Tour, nous connais­sons tous ses diffi­cultés. Je pense que c’est sa première victoire depuis deux ans, c’est donc formi­dable de le voir revenir et bien jouer. Je ne pense pas que ce soit un problème, la qualité du tennis qu’il a entre les mains. Il faut juste qu’il soit en bonne santé, qu’il reste en bonne santé et qu’il ne se blesse pas. »