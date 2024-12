La géné­ro­sité et la bien­veillance de Novak Djokovic ne sont plus à prouver.

Grand seigneur, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait le dépla­ce­ment jusqu’à Buenos Aires en Argentine pour parti­ciper à un match d’exhibition et offrir à Juan Martin Del Potro des adieux dignes de ce nom.

Un aller‐retour express puis­qu’il a déjà quitté le pays, et d’ailleurs entonné une chanson en l’hon­neur de son ami et ancien adver­saire, présent sur le tarmac de l’aé­ro­port : « Olé, olé, olé, olé. Delpo, Delpo… »

🥹 Djokovic and his team chant the iconic ‘olé, olé, olé, olé. Delpo, Delpo…’, as they leave Argentina 🇦🇷



📸 del Porto’s IG live pic.twitter.com/ydTPwRPA1h