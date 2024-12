Après avoir réaf­firmé son envie de se concen­trer sur les prin­ci­paux tour­nois en 2025, à savoir les Grands Chelems et les Masters 1000, Novak Djokovic a pour­tant décidé de confirmer sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Doha (du 17 au 22 février 2025), qui passe cette année de la caté­gorie 250 à 500.

Un choix inat­tendu de la part du joueur serbe dont le but est peut‐être de garder du rythme entre la fin de l’Open d’Australie (26 janvier) et le début de la tournée améri­caine du mois de mars (2 mars).

🇶🇦 Novak Djokovic has signed up to play Doha in 2025



Sinner has previously been confirmed for the tour­na­ment also 🇮🇹



📸 Karim Jaafar pic.twitter.com/PtuADdRPTv