Si Emma Raducanu s’est seule­ment classée au 57e rang mondial à l’issue d’une saison sans relief, elle est pour­tant la septième athlète fémi­nine la mieux payée en 2024, d’après le clas­se­ment publié par Sportico, avec pas moins de 14,7 millions de dollars amassés dont 14 liés à diffé­rents contrats commer­ciaux (British Airways, Vodafone, Evian, Porsche, Tiffany & Co et Dior…).

Si la joueuse britan­nique a réussi à capi­ta­liser de manière assez magis­trale sur son titre remporté à l’US Open en 2021, ses perfor­mances sur le court inter­rogent voire inquiètent certains experts dont le profes­seur de finance spor­tive appli­quée à l’université de Sheffield Hallam, le Dr Rob Wilson.

Selon lui, dans des propos rapportés par Essentially Sports, Emma va devoir se bouger si elle veut main­tenir son niveau de vie.

« Emma Raducanu a besoin de gagner des matchs pour main­tenir ses contrats commer­ciaux. Dans son cas, tout se joue entre les perfor­mances sur le terrain et en dehors du terrain. Si elle ne commence pas à gagner des matches et ne va pas loin dans les tour­nois, il lui sera très diffi­cile de rené­go­cier ou de renou­veler des contrats commer­ciaux. Ce serait vrai­ment dommage, car c’est une personne incroya­ble­ment talen­tueuse et très attrac­tive sur le marché. »