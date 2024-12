Alors que l’année 2024 touche à sa fin, la célèbre plate­forme de contenus numé­rique spécia­lisée dans le busi­ness du sport, Sportico, a dévoilé son fameux clas­se­ment des athlètes les mieux payés. L’honneur est aux femmes.

Et force est de constater que le tennis continue sa folle ascen­sion avec pas moins de six repré­sen­tantes dans le Top 10 : Cori Gauff, Iga Swiatek, Zheng Qinwen, Aryna Sabalenka, Naomi Osaka et Emma Raducanu.

Mais la palme revient incon­tes­ta­ble­ment à Coco qui surpasse très large­ment ses concur­rentes dans le domaine avec plus de 30 millions de gains dont environ 10 de prize money et 21 millions liés à ses diffé­rents contrats de sponsoring.

Colossal.