Actuellement sans entraî­neur depuis sa sépa­ra­tion avec Bertrand Perret le 4 septembre dernier, Caroline Garcia a fait savoir sur ses réseaux sociaux ce jeudi qu’elle s’était entraînée ces dernières semaines aux côtés de l’Espagnol Albert Costa, ancien 6e joueur mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 2002.

Et au vu des mots choisis par la joueuse fran­çaise, une future colla­bo­ra­tion n’est pas à exclure d’au­tant qu’Albert a de l’ex­pé­rience, lui qui a coaché Feliciano Lopez et été capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis pendant trois ans avec deux titres au comp­teur (2009 et 2011).

First month of pre‐season ✅



Thank you to Albert Costa for your incre­dible help these weeks, looking forward to lear­ning more things from you in the future ! And also special thanks to all the TEC family for helping me to get ready. What an amazing place for young kids to develop… pic.twitter.com/E1gkf8SH1c