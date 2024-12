Quelques minutes après s’être incliné face à Carlos Alcaraz lors d’un match exhi­bi­tion disputé à New‐York ce mercredi, dans le mythique Madison Square Garden, Ben Shelton, qui était vrai­ment de bonne humeur, nous a offert un beau moment de compli­cité avec l’Espagnol.

Ben Shelton : « Salut tout le monde, je vous montre le gars qui vient juste de me battre au Garden mais je pense que nous avons fait le show et que nous avons passé un bon moment.

Carlos Alcaraz : Les meilleurs moments du match sont pour toi.

Shelton : Il a gagné mais j’ai mis le plus beau point du match et c’est tout ce qui importe.

Alcaraz : C’est clair. »

Et pour­tant, si l’on regarde les plus beaux points du match, c’est bien l’Espagnol qui s’est surtout illustré :

Are you not enter­tained ? ⚔️🏟



Carlos Alcaraz finds an ABSURD angle for the @BetMGM shot of the day !#TheGardenCup pic.twitter.com/H1IV60H3OR — Tennis Channel (@TennisChannel) December 5, 2024

Du grand Carlitos, même sans forcer.