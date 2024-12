Invité par nos confrères serbes de Sportklub à citer les quatre plus grands exploits de son immense carrière, Novak Djokovic, qui a pris le temps de déve­lopper, risque de rappeler de très bons souve­nirs à ses fans.

« Le premier est une séquence de 43 victoires consé­cu­tives au premier au début de l’année 2011. Ce n’était pas mon objectif. Je me sentais bien parce que j’avais terminé la saison précé­dente de la meilleure façon possible, en rempor­tant la Coupe Davis pour la Serbie. Cela m’a donné beau­coup de confiance pour 2011. J’ai commencé la saison en rempor­tant l’Open d’Australie et j’ai ainsi lancé la séquence. J’ai continué à gagner et à gagner, et plus je gagnais, mieux je me sentais sur le terrain. Peu m’importait qui était de l’autre côté du filet. C’était un senti­ment phéno­ménal qui ne peut se produire qu’une seule fois. Le deuxième exploit c’est lorsque j’ai remporté quatre tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tifs en 2015–2016. J’ai toujours rêvé de gagner Wimbledon et de devenir numéro un mondial. Quand j’ai fait cela, je me suis demandé : quel est mon prochain rêve ? A cette époque, je voulais remporter le plus de Grands Chelems possible, dont Roland Garros, que je n’avais pas encore gagné. Le troi­sième exploit a été de vaincre Roger Federer lors de la finale de Wimbledon 2019. La finale a été très intense, proba­ble­ment le match le plus intense que j’ai jamais joué. Je pour­rais ajouter la finale de l’Open d’Australie avec Rafael Nadal en 2012. Le quatrième a été de remporter mon 23e titre du Grand Chelem à Roland‐Garros 2023, après quoi je suis devenu le déten­teur du record. »