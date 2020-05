Dernièrement Marion Bartoli a expliqué qu’elle ne comprenait pas vraiment l’utilité du double, que cela coutait cher, et que ce prize money pouvait être utilisé de façon plus efficace. « En double on ne fait pas le même effort qu’en simple….on doit leur donner moins d’argent…etc etc ».

Des propos qui vont faire réagir car elle relance un débat vieux comme le monde mais qui peut prendre une autre dimension pendant cette période de crise.

De son côté le coach renommé Daniel Vallverdu clôt le débat en se demandant si Marion Bartoli est sérieuse. Affaire à suivre.