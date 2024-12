Analyste de données ayant colla­boré avec Aryna Sabalenka, Shane Liyanage a expliqué à Tennis Majors la progres­sion de la Biélorusse, désor­mais numéro 1 mondiale et triple lauréate en Grand Chelem.

« Il y a eu cet Open d’Australie où Aryna faisait en moyenne 20 doubles fautes et elle a quand même atteint les huitièmes de finale (2022). Elle donnait donc 20 points à son adver­saire et a quand même gagné beau­coup de matchs. Et cela a permis à d’autres aspects de son jeu de s’amé­liorer. Et je pense qu’elle s’est ouverte au travail tech­nique après ça. Et encore une fois, elle n a pas seule­ment travaillé sur le service, elle a aussi travaillé sur le coup droit et le revers. Donc pour moi, cette année a été une véri­table béné­dic­tion et elle ne pouvait pas remporter trois tour­nois du Grand Chelem sans passer par là. »