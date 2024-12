Invité du dernier épisode du Nothing Major Podcast, dont les propos sont rapportés par Sportskeeda, Nick Kyrgios a expliqué son inimité envers Rafael Nadal. Et comme d’ha­bi­tude, l’Australien ne mâche pas ses mots !

« Je ne pouvais pas le supporter. Je le détes­tais et le mépri­sais telle­ment quand je le voyais se promener. C’est un gars qui m’a toujours motivé. Si je jouais contre lui, je me prépa­rais et j’es­sayais de jouer le meilleur tennis possible. Je n’ai pas ressenti cette colère envers Federer ou Novak lorsque j’ai joué contre eux. Tout le monde idolâ­trait Nadal, ils disaient au sein des acadé­mies qu’il était un travailleur acharné, qu’il était ceci et cela. Moi, je me disais ‘je ne peux pas supporter ce type’. Je voulais montrer aux gens qu’on pouvait s’amuser, être détendu et battre des gens comme lui »