Avant d’af­fronter Denis Shapovalov au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam mardi, Gaël Monfils a réaf­firmé dans des propos rapportés par L’Equipe son grand objectif : se quali­fier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu sur le site de Roland‐Garros durant l’été.

« C’est vrai que cette année, c’est une année vrai­ment spéciale pour les joueurs fran­çais. On a tous envie de pouvoir se quali­fier pour les Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris. Pour moi, Paris, tout le monde sait que c’est assez spécial, de jouer à Roland‐Garros, en plus les Jeux olym­piques. Ce serait quelque chose de spécial, d’im­mense. Il y a beau­coup de jeunes qui jouent très bien. Il y a énor­mé­ment de concur­rence, on va dire. Ça va être une qualif vrai­ment très compli­quée, mais ça va être un peu mon objectif de début d’année, du milieu de l’année, comme c’est jusqu’à Roland‐Garros. Donc je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir essayer de décro­cher une place. »