Influenceuse améri­caine et « star » des réseaux sociaux grâce à ses 300 000 abonnés sur TikTok et 240 000 sur Instagram, Morgan Riddle, en couple avec Taylor Fritz depuis quatre ans, ne fait pas l’una­ni­mité sur le circuit à cause de sa popu­la­rité et de certaines publi­ca­tions sur le milieu du tennis.

On se souvient notam­ment d’un montage vidéo qu’elle avait réalisé et qui avait fait beau­coup de bruit concer­nant tous les vols effec­tués durant la saison par son compa­gnon.

« Certains membres de la commu­nauté du tennis me détestent telle­ment. Ils pensent que je suis la pire chose qui soit arrivée à ce sport, ce qui est très bien. Mais d’un autre côté, j’ai une commu­nauté très forte dans le milieu du tennis. Cela a pris du temps, mais je pense aussi que j’ai été la première personne à offrir cette pers­pec­tive sur le circuit et c’est quelque chose que les gens atten­daient, peut‐être sans même savoir qu’ils voulaient ce côté‐là. Ils sont si nombreux à me soutenir dans tout ce que je fais. »