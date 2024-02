Beaucoup de gros noms seront présents la semaine prochaine au Mexique pour l’ATP 500 d’Acapulco. On compte notam­ment parmi eux Alexander Zverev, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas ou encore Cameron Norrie. Mais les joueurs risquent de déchanter car les condi­tions devraient être assez particulières.

En effet, les auto­rités mexi­caines ont averti les joueurs et leur staff qu’il leur serait « forte­ment recom­mandé » de limiter leurs dépla­ce­ments à l’hôtel et au site du tournoi, en raison du niveau de crimi­na­lité élevé et des problèmes d’in­fra­struc­ture dans la ville causés par le très violent ouragan Otis en octobre dernier.

Une situa­tion peu commode pour les joueurs, et dénoncée par le Ministère Britannique des Affaires étran­gères, dont les propos ont été rapportés par le site Inews.

« Acapulco fait partie d’un État violent avec un passé rempli d’insécurité. Il y a eu des cas de crimes armés, notam­ment des fusillades et des exécu­tions, tant à l’in­té­rieur qu’à l’ex­té­rieur des zones touris­tiques d’Acapulco et d’autres régions de l’État. À cause de l’ou­ragan Otis, nous avons constaté une augmen­ta­tion de la crimi­na­lité, des vols et des pillages dans toute la ville, y compris dans les zones touris­tiques précé­dem­ment désignées. »