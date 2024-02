Ce n’est pas un secret, mais Juan Carlos Ferrero et son protégé Carlos Alcaraz sont assez proches. Le 2e joueur mondial a d’ailleurs souvent plus de mal à gagner lorsque son coach n’est pas présent sur un tournoi avec lui.

Et malgré le fait que les deux hommes colla­borent déjà depuis long­temps, et soient presque tous les jours en contact, Ferrero a avoué au média Claytenis que son joueur arri­vait toujours à le surprendre lors des entraî­ne­ments, tant il est capable de réaliser les coups les plus durs au premier essai.

« C’est un joueur très extra­verti qui crée beau­coup de charisme par son carac­tère, beau­coup de gens le suivent. Aujourd’hui encore, il me surprend presque tous les jours par ses coups. L’autre jour, je lui ai demandé de me faire, lors d’un entraî­ne­ment, un coup court croisé, comme le faisait souvent Federer. Il l’a fait du premier coup et a gagné le point. Ce sont des choses que l’on peut demander à des gens qui ont vrai­ment ces condi­tions natu­relles, qui créent des situa­tions à partir de rien. Carlos continue à me surprendre, c’est sa façon natu­relle de jouer. »