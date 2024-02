Andy Murray est tour­menté en ce début d’année 2024. Toujours pas victo­rieux depuis le début de la saison, le Britannique est critiqué par certains, soutenu par d’autres, mais ne se lais­sera pas abattre.

Dans une inter­view chez Sky Sports, le triple vain­queur du Grand Chelem a discuté de ses débuts diffi­cile en 2024 et est revenu sur quelques aspects de sa carrière.

Le natif de Glasgow a notam­ment constaté avec amuse­ment comment ses fans avaient changé par rapport à ceux qu’il avait étant plus jeune, et se féli­cite de conti­nuer à inspirer autant de monde.

« Quand j’avais 20 ans, j’avais prin­ci­pa­le­ment des jeunes fans qui venaient vers moi et me deman­daient des auto­graphes, main­te­nant j’ai plus de personnes plus âgées, dont les corps s’ef­fondrent. Ils me disent ‘c’est génial que tu conti­nues, ça m’a inspiré à sortir et à conti­nuer à m’en­traîner’, donc la démo­gra­phie a un peu changé. Mais c’est sympa, je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas obligé de faire ce que les fans, les jour­na­listes ou quiconque me disent de faire. Le fait de me quali­fier pour tous ces tour­nois me donne raison, alors je ne vais pas m’arrêter. »