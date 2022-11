Lors de sa confé­rence de presse avant la première étape de sa tournée en Amérique du Sud en Argentine, Rafael Nadal, plutôt détendu, a répondu à plusieurs ques­tions sur le tennis actuel. L’Espagnol livre une analyse prag­ma­tique de la situa­tion de l’évo­lu­tion du jeu.

« Aujourd’hui, tout va telle­ment vite que vous n’avez pas le temps de réflé­chir. Le tennis a changé. Lorsque je suis arrivé sur le circuit, le jeu était diffé­rent et nous avons dû nous adapter à l’époque. Auparavant, les points étaient préparés. Aujourd’hui, il n’y a pas de réels prépa­ra­tion de points, les joueurs cherchent le coup dur dès qu’une petite oppor­tu­nité existe. Avec nostalgie, je dis que j’aime plus ce sport avec de la tactique et de la réflexion, quelque chose qui aujourd’hui est diffi­cile à mettre en pratique. »