Retraité depuis 1997, ancien 74e joueur mondial et vain­queur de deux titres sur le circuit prin­cipal, le Vénézuélien Nicolas Pereira, au cours d’une excel­lente inter­view accordée à nos confrères de Clay, a tenté d’ex­pli­quer pour­quoi Novak Djokovic ne jouis­sait pas de la même popu­la­rité que ses rivaux du Big 3, Roger Federer et Rafael Nadal.

« Djokovic sera toujours le méchant du film, car avec deux super‐héros comme Federer et Nadal il n’y a tout simple­ment pas de place pour un troi­sième, et encore moins s’il revient par derrière pour les surpasser en nombre de tour­nois du Grand Chelem et en nombres en tous genres. Le public à Londres est aussi rigide et puri­tain que possible. Certes, la raquette brisée contre le poteau du filet ne coexiste pas beau­coup avec l’idée du tennis sur ce court, mais Djokovic est ce qu’il est. C’est un guer­rier, un grand battant. S’il devait assumer le rôle du méchant, je pense qu’il gagne­rait beau­coup plus. Il veut être aimé et aimé. Beaucoup de monde est de son côté, il a certai­ne­ment beau­coup de follo­wers et de fans. Je pense qu’avec le temps, ils vont lui rendre son dû. Il est comme un Ivan Lendl, si vous pouvez le comparer à une autre légende qui a dominé une époque. Il faut en profiter avec le bien, le mauvais et le laid. Il donne toujours tout. »