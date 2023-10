Le célèbre coach italien s’est lâché chez nos amis d’Ubitennis. Riccardo ne mâche pas ses mots. Il faut dire que son palmarès parle un peu pour lui.

« En tant qu’en­traî­neur, je prends les déci­sions tech­niques, tactiques et stra­té­giques jusqu’à ce que nous ne soyons plus d’ac­cord et que les chemins se séparent. Bien sûr, il y a un dialogue, mais si un joueur me paie, c’est pour entendre ce que je pense et, en prin­cipe, me suivre. Dans ma carrière, j’ai emmené Ljubicic, Raonic, Gasquet et Sinner au Masters pour un total de six parti­ci­pa­tions. Pour amener un joueur de tennis au top 10, il faut connaître un certain chemin et c’est pour­quoi je suis confiant ».