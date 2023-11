Holger Rune est toujours sincère et direct. Il s’ex­prime auprès des médias souvent sans filtre. Quand on connait son parcours avec les coaches, il doit être un peu diffi­cile pour Patrick Mouratoglou ou Lars Christensen de lire certaines choses.

Récemment, le Danois a évoqué sa nouvelle expé­rience avec Boris Becker auprès d’un média portu­gais. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Holger épargne personne.

« J’apprends beau­coup à chaque fois que nous sommes sur le court. Et j’ai l’im­pres­sion d’ob­tenir une réponse sage et quali­fiée chaque fois que je pose une ques­tion sur quoi que ce soit. Et partager mes pensées avec quel­qu’un qui était jeune et parmi les meilleurs quand il était jeune… Cela signifie beau­coup quand quel­qu’un vous comprend. Ce n’est pas le cas de beau­coup de gens. C’est un monde de fous »