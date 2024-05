Marin s’obs­tine et il n’est pas certain que cela soit vrai­ment la bonne solution.

Après un retour peu convain­cant en Février en Argentine, le Croate a décidé de se faire opérer à nouveau de son genou. Il en a profité pour rassurer ses fans sur sa motivation.





« Je pense que cela a été la meilleure option pour aller de l’avant. vers une récu­pé­ra­tion complète. Mon envie de rejouer au plus haut niveau ne s’est pas estompée, au contraire, elle est plus forte que jamais, j’es­père que cette opéra­tion me rapproche des courts . »

Tout cela nous rappelle presque mots pour mots, l’aven­ture avortés de Del Potro qui lui aussi avait tout tenté pour revenir sur le circuit sans que cela puisse fina­la­ment se faire, et ceci après des réédu­ca­tions doulou­reuses et fastidieuses.