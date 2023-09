Si la phase de groupes de la Coupe Davis a lieu cette semaine, des matchs de quali­fi­ca­tions ont déjà lieu pour la saison 2024.

Le Danemark a pris un mauvais départ contre le Brésil avec la victoire de Thiago Monteiro contre Holger Rune (6−7, 7–6, 6–2, en 3h de jeu) qui n’a plus gagné de match depuis… Wimbledon !

A peine une heure après le match, le Brésilien, 116e mondial, a posté un message destiné à ses « haters ».

Vale a leitura desse textinho aqui do Monteiro menos de 1h da vitória sobre o número 4 do mundo, Holger Rune. pic.twitter.com/tlD4nfbTLP — Break Point (@BreakPointBR) September 15, 2023

« Je ne peux pas être attaqué parce qu’au­jourd’hui je me rends compte que le problème ne vient pas de moi. Le problème vient de ceux qui ont l’in­ten­tion de me rabaisser parce qu’ils se sentent mal à l’aise, peut‐être à cause de quelque chose qui tourne mal dans leur vie. Il ne sert à rien de battre le numéro 4 mondial, chez, avec plus de deux mille personnes qui hurlent, ce qui compte c’est de trouver quelque chose pour rabaisser les joueurs. En ce qui me concerne, il s’agit de conti­nuer à faire ce que je fais de mieux, concourir, me battre, m’ef­forcer d’évo­luer et prati­quer ce sport que j’aime tant avec passion, et m’ap­puyer sur les gens qui connaissent vrai­ment ma carrière et qui sont là pour moi jour après jour, que ce soit dans les bons ou les moins bons moments. »