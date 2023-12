Il y a quelques semaines, Karine Molinari a répondu aux ques­tions de Tennis Legend pour un podcast très instructif. Karine est connue dans le monde du tennis pour son sérieux et elle est agent depuis un bout de temps. Elle a notam­ment fait partie du team lorsque l’UTS a été mis en place.

Interrogé par Max de Tennis Legend au sujet de cette compé­ti­tion (NDLR : 57’25), elle avait plus ou moins mis en garde les orga­ni­sa­teurs. Ses propos étaient presque prémo­ni­toires si on fait le bilan du week‐end de l’étape london­nienne de cette exhi­bi­tion au format XXL.

« J’ai trouvé que c’était un super idée de faire cela pendant le covid, cela a permis aux joueurs de jouer, je trouve que le format est super sympa. C’est un format en marge, et il n’est pas ques­tion de remplacer quoi que ce soit, cela apporte beau­coup de frai­cheur, sur les réseaux cela fait un carton. Cela amène des jeunes géné­ra­tions à regarder du tennis. Pour moi faut faire atten­tion à ce que cela ne devienne pas un cirque non plus car il faut garder quand même un peu de perfor­mance donc du sérieux sinon tu vas voir une « exhib ». C’est à cela qu’il faut faire atten­tion mais c’est un beau projet »