Voici la vidéo postée dimanche par un média proche du pouvoir chinois où Peng Shuai parle pour la 1ère fois. Et ô surprise, il n’y a jamais eu d’agression sexuelle. On avait mal compris. Mais alors pour­quoi a‑t‐elle disparu 3 semaines et reste‐t‐elle injoi­gnable?!#free­peng­shuai pic.twitter.com/wMdJb5k4ZA