Aux commen­taires de l’Open d’Australie pour Eurosport International, Nick Kyrgios s’est exprimé avec pessi­misme sur l’avenir de Rafael Nadal, qui selon lui devrait bel et bien prendre sa retraite en 2024.

« Un grand cham­pion comme Rafa, qui a travaillé pendant un an, revient un peu plus tôt que prévu et aggrave à nouveau une bles­sure qui l’a empêché de jouer. Honnêtement, j’es­père qu’il restera et qu’il jouera parce que nous savons tous ce qu’il repré­sente pour le sport et à quel point il divertit lors­qu’il joue, avec son physique. De manière réaliste, je dirais que c’est certai­ne­ment sa dernière année sur le circuit. Je pense que ses yeux seront fixés sur Roland‐Garros et c’est à peu près tout. »