Guest Star au tournoi WTA d’Angers, l’Open P2I, Henri Leconte est venu s’ex­primer mais aussi réaliser une séance dédi­cace de son livre Balles Neuves, édité chez Marabout.

Dans un petit entre­tien donné à l’équipe édito­riale du tournoi, Henri revient sur la fameuse finale perdue en 1988 face à Mats Wilander.

Avec le recul, il a bien analysé la situation.

« Ce qui est impor­tant, c’est de se connaître soi‐même, d’ac­cepter ses erreurs, de grandir et de partager les choses. J’ai connu des moments extra­or­di­naires avec le public, parfois diffi­ciles… semblables à une rela­tion amou­reuse. Mais cette rela­tion m’a permis de grandir. Quand je dis cette fameuse phrase en finale de Roland, « j’es­père que vous avez compris mon jeu », c’était pour me cacher. Je me mettais dans une posture d’in­com­pris, j’avais peur, je me croyais inculte parce que j’avais arrêté l’école à 14 ans. J’avais telle­ment de souf­france, je voulais qu’on m’aime, être diffé­rent des autres ! A cause de ces émotions néga­tives, j’ai beau­coup souf­fert : trois hernies discales, des bles­sures aux genoux… Mais aujourd’hui, je suis apaisé, en paix avec moi‐même »