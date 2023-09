Totalement épuisé, Alex De Minaur s’est incliné en 8e de finale de l’US Open contre Medvedev. L’état physique est ce qui a été déter­mi­nant dans ce match, l’Australien a révélé en confé­rence de presse que ses jambes l’avaient lâché au pire moment :

« C’était un match très physique, il y a eu trop de matchs cet été et peu de repos. Il y a eu un moment où j’ai perdu confiance sur le fait de pouvoir le battre et c’est là qu’il m’a achevé. Je savais ce que je devais faire pour lui faire du mal, mais mes jambes n’ont pas répondu. Je dirais que c’est la première fois de ma carrière que le physique me lâche. Dans des tours aussi avancés d’un Grand Chelem les marges sont très petites, avec ce niveau de fatigue, il est très compliqué de riva­liser avec les meilleurs. »