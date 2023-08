La rela­tion entre le joueur et son entraî­neur pendant un match est quelque chose de compliqué dans le tennis. Auparavant, aucun échange n’était auto­risé avant que les règles ne soient assou­plies, mais pas suffi­sam­ment au goût de Novak Djokovic, qui appré­cie­rait quelques avan­cées supplémentaires.

« C’est génial que nous puis­sions commu­ni­quer libre­ment et ne pas attendre de savoir si le juge de chaise vous voit et peut vous sanc­tionner, comme c’était le cas avant. Je comprends qu’il puisse y avoir des détrac­teurs qui fondent leur argu­ment sur le fait que dans un sport indi­vi­duel, vous devez résoudre les problèmes par vous‐même, mais c’est toujours le cas peu importe à quel point votre entraî­neur vous parle. Honnêtement, j’ai­me­rais que la possi­bi­lité soit mise en place pour les entraî­neurs de descendre sur le court pendant les pauses pour parler à leur joueur, ou pour que nous commu­ni­quions par des écou­teurs. Ce serait très bon pour le public et pour le joueur »