Triste et un peu abattu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en trois sets face à Grigor Dimitrov (3−6, 4–6, 1–6), ce jeudi au deuxième tour de l’US Open, Andy Murray a une fois de plus fait preuve de beau­coup de modestie en décla­rant qu’il ne se s’en­tait pas assez bon et légi­time pour passer devant des joueurs comme Draper, Norrie ou Evans pour le prochain rendez‐vous en Coupe Davis.

« Il est évident que le plan est de jouer la Coupe Davis, mais pour être honnête, les autres gars méritent plus leur place que moi. Je sais que la situa­tion est proba­ble­ment diffi­cile pour Leon (Smith, le capi­taine) notam­ment avec Jack Draper. Il a eu pas mal de bles­sures ces derniers temps, mais s’il est en forme et en bonne santé, il joue évidem­ment très bien. Il y a Cam (Cameron Norrie) et Evo (Daniel Evans). Evo a eu un très bon parcours à Washington. Alors oui, nous verrons ce qu’il en est de la Coupe Davis et de ce qui s’y passera. Je pense qu’il y a proba­ble­ment une chance que je ne fasse pas partie de l’équipe. »