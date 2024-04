Jakub Mensik, âgé de 18 ans et fina­liste à Doha en février dernier, fait assu­ré­ment partie des révé­la­tions de la saison.

Tomas Josefus, entraî­neur du prodige tchèque, tout récent tombeur de Grigor Dimitrov sur le Masters 1000 de Madrid, a raconté à L’Equipe un événe­ment marquant du début de carrière de son joueur, lors­qu’il a été invité par Novak Djokovic à Belgrade, juste après avoir perdu la finale de l’Open d’Australie juniors en 2022.

« Si Novak est devenu le meilleur, ce n’est pas seule­ment grâce à ses coups droits et ses revers, c’est aussi grâce aux détails, comme la nutri­tion et la stra­tégie. Il n’a pas hésité à partager ses connais­sances et ses contacts. On avait face à nous des portes fermées, Novak les a ouvertes. »

Un témoi­gnage de plus démon­trant la géné­ro­sité et la bien­veillance de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem avec ses jeunes pairs.

A noter que Mensik tentera de s’of­frir Felix Auger‐Aliassime ce lundi en fin d’après‐midi pour atteindre les huitièmes de finale dans la capi­tale espagnole.