« Si Daria Kasatkina, qui est homo­sexuelle, doit jouer là‐bas, devons‐nous lui dire de prendre une semaine de congé à cause de sa sexua­lité ? », s’in­ter­ro­geait Andy Roddick. La prin­ci­pale inté­ressée s’est exprimée au micro de la BBC sur la tenue du Masters en Arabie Saoudite.

« On m’a donné des garan­ties en me disant que tout irait bien. Si je me qualifie pour jouer en Arabie Saoudite, cela signi­fiera que je suis dans le top 8 cette année, ce qui serait une excel­lente nouvelle pour moi. Nous voyons que les Saoudiens sont très impli­qués dans ce sport, ils veulent le déve­lopper. Si cela donne des oppor­tu­nités aux gens là‐bas, et que les filles et les femmes peuvent voir ce sport et le prati­quer, je pense que c’est formi­dable », a déclaré la 11e joueuse mondiale, pour le moment 10e à la Race.