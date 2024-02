Déjà au coeur des débats depuis plusieurs semaines avec son nouvel inves­tis­se­ment au sein du tennis féminin, l’Arabie Saoudite a remis une pièce dans la machine (ou plutôt des millions) en annon­çant la créa­tion d’une nouvelle exhi­bi­tion en plein mois d’oc­tobre réunis­sant six des meilleurs joueurs de la planète dont Rafael Nadal et Novak Djokovic.

La nouvelle influence de ce pays consi­déré comme une dicta­ture, prati­quant la discri­mi­na­tion à l’égard des femmes, la peine de mort, la censure et la persé­cu­tion poli­tique, ou encore le trai­te­ment cruel et inhu­main des immi­grants illé­gaux, fait forcé­ment grincer plusieurs dents dont celles d’Andy Roddick qui s’est posé une ques­tion assez perti­nente sur son podcast.

« Le diable se cache dans les détails. L’homosexualité est illé­gale là‐bas. Mais nous avons des joueurs et joueuses ouver­te­ment gays. Daria Kasatkina a fait son coming out l’année dernière. Si elle doit jouer là‐bas, devons‐nous lui dire de prendre une semaine de congé à cause de sa sexua­lité ? Comment protégeons‐nous nos propres joueurs dont les choix de vie sont consi­dérés comme crimi­nels lors­qu’ils entrent dans cet endroit ? Comment protégeons‐nous ces méca­nismes ? Et peut‐on faire confiance à ce qui est dit aujourd’hui lors­qu’on devra mettre tout cela en pratique ? »