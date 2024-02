Invité la semaine dernière sur l’ATP 250 de Montpellier sur lequel il s’est incliné face à Harold Mayot au premier tour, Lucas Pouille a pris le temps de répondre à une petite inter­view sympa­thique de nos confrères de Tennis Legend.

Un entre­tien dans lequel l’an­cien 10e joueur mondial est inter­rogé sur des sujets un peu plus légers comme le joueur le plus fou du circuit ou encore la joueuse la plus jolie du circuit WTA.

Et concer­nant cette dernière ques­tion, Lucas était visi­ble­ment du même avis que Max, l’interviewer.

« Je dirais Cirstea (Sorana) », a lâché le Nordiste qui a donc désigné la Roumaine (33 ans, 26e mondiale) comme la joueuse la plus attrayante physi­que­ment du circuit féminin.