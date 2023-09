« Les 1000 Espagnols ont commencé à crier entre mon premier et mon deuxième service… Maintenant, ils peuvent aller dormir « , a lâché un Daniil Medvedev cham­breur et remonté après avoir été gêné au moment de servir pour conclure contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open.

En confé­rence de presse après son impres­sion­nante victoire, le Russe est revenu sur ce moment à 5–3 en sa faveur dans le quatrième set.

« Je ne sais même pas ce que je faisais à la fin. Vous ne voulez jamais servir pendant le bruit mais je ne suis pas quel­qu’un qui aime faire rebondir la balle 15 fois parce que ça me sort de mon rythme. Si j’ai fait rebondir trois fois et que je sens que ça se calme un peu, je vais servir. C’est peut‐être ce qui s’est passé ou peut‐être que j’étais aussi un peu nerveux et c’est pour ça que je suis allé plus vite. En général, avec cette pres­sion, je peux faire des doubles mais aussi de gros services. Et une fois que vous avez réussi une balle de match, qui s’en soucie ? »