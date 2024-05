Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid après une victoire en deux sets face à Alexander Bublik (7−6, 6–4), Daniil Medvedev a forcé­ment été inter­rogé sur son adver­saire en quarts de finale qui pour­rait bien être Rafael Nadal, opposé au Tchèque Jiri Lehecka ce mardi soir (pas avant 22 heures).

« J’ai regardé Rafa hier (lundi). J’ai regardé le troi­sième set. J’ai entendu dire qu’il n’avait pas très bien joué au deuxième set. Le troi­sième set était assez bon à mon avis. J’ai trouvé qu’il avait bien joué et qu’il n’avait pas l’air très fatigué. Pedro l’était. Il va être inté­res­sant de voir ce qu’il en est aujourd’hui (mardi). J’ai joué contre Jiri Lehecka à l’en­traî­ne­ment avant le tournoi. Il jouait du très bon tennis. J’ai hâte de voir comment ça va se passer et de voir si Rafa est meilleur ou fatigué. On verra bien. Je vais me préparer pour affronter le vainqueur. »