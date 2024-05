Équipé depuis mars 2023 par On, dont Roger Federer est action­naire, Ben Shelton a souligné la bien­veillance du Suisse lors d’une inter­view accordée à Blick avant le début de l’ATP 250 de Genève.

« Oh, Roger est une icône, c’est sûr et certain, mais c’est vrai qu’il a conservé cette humi­lité qui est la marque des très grands. Si, à la fin de ma carrière, on me dit que j’ai été un grand cham­pion et une belle personne, j’aurai réussi quelque chose ! (rires) J’ai eu la chance de le rencon­trer plusieurs fois et… je ne sais pas comment le dire : d’un côté, c’était un grand honneur pour moi et, de l’autre, c’était vrai­ment très cool. Il sait mettre son inter­lo­cu­teur à l’aise. »