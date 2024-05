Février 2023. Benjamin Bonzi atteint 42e rang mondial, son meilleur clas­se­ment, et devient pour pour la première fois numéro 1 fran­çais. 15 mois plus tard, il est 172e au clas­se­ment ATP.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe avant d’af­fronter le Bolivien Hugo Dellien au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, le joueur de 27 ans a raconté sa descente aux enfers.

« Je me suis perdu moi‐même. J’ai touché des objec­tifs que je n’avais pas imaginé atteindre. Et là, les semaines passaient et ce n’était plus comme avant. Le tennis peut devenir une souf­france. On a beau jouer toutes les semaines, la défaite fait hyper mal. Chaque semaine, je perdais tôt et je prenais un coup. La semaine d’après, tu reperds tôt et tu reprends un coup. À ce moment, ton corps et ton esprit te disent : ‘Stop, on ne veut plus de cette souffrance.’ »