Qualifié pour toutes les finales des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2023, à 36 ans, Novak Djokovic a sans doute réalisé l’un des exploits les plus impres­sion­nants de sa carrière. Il avait déjà réussi cette perfor­mance à 34 ans, alors que le deuxième joueur le plus vieux à avoir réalisé cette prouesse, Rod Laver, n’avait que 31 ans !

En confé­rence de presse, le Serbe a exprimé sa fierté en finis­sant sa décla­ra­tion par une phrase fina­le­ment un peu éton­nante de sa part.

« Comme je l’ai dit à plusieurs reprises les années précé­dentes, les tour­nois du Grand Chelem sont ceux qui me permettent de conti­nuer à avancer et qui me motivent le plus à m’en­traîner dur chaque jour. Il ne fait aucun doute que les Grands Chelems sont mes plus grands objec­tifs. J’ai donc établi mon calen­drier de manière à pouvoir donner le meilleur de moi‐même dans ces tour­nois, et c’est ce qui s’est passé cette année encore. Je suis donc évidem­ment aux anges avec les résul­tats obtenus jusqu’à présent dans les tour­nois du Grand Chelem. Jouer les quatre finales, c’est incroyable, la plus grande réus­site à laquelle je peux penser en commen­çant la saison. C’est ce dont je rêve, c’est ce que je veux vrai­ment, c’est là où je veux être. Il reste encore un match, alors bien sûr, vous savez, la conver­sa­tion sera proba­ble­ment encore meilleure si je remporte un titre dans deux jours. Mais quoi qu’il arrive, je suis extrê­me­ment fier et satis­fait de ce que j’ai accompli cette année en Grand Chelem. »