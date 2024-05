Malgré un premier set où il a eu ses chances, Rafa s’in­cline en deux manches (7−5, 6–4) face au Tchèque Lehečka plus frais et plus effi­cace dans les moments chauds. Maintenant reste à savoir si l’Espagnol ira à Rome pour parfaire sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros.

Pendant que son Real Madrid obte­nait le match nul en Allemagne face au Bayern de Munich en demi‐finale de la league des cham­pions, Rafa se battait comme un lion sur le central Manolo Santana. Il débu­tait bien son duel et semblait dans le rythme après un combat de 3 heures la veille face à Cachin.

En face Jiri, pas impres­sionné s’ins­tal­lait peu à peu dans le court. La fin de set était indé­cise mais Rafa commet­tait quelques fautes inha­bi­tuelles au mauvais moment, il en fallait pas plus pour que le Tchèque boucle le set (7−5).

Breaké d’en­trée, (0−2), Rafa livrait toutes ses forces pour se main­tenir en vie lors d’un jeu inter­mi­nable où il concé­dait trois balles de break (1−2). Malgré ce retard, l’Espagnol ne bais­sait pas les bras et souvent il criait son fameux Vamos pour tenter de rester dans le match. En face, malgré le public, Jiri restait dans sa bulle et conti­nuait à être impé­rial sur sa remise en jeu envoyant des ogives à plus de 217 km/h en moyenne sur sa première balle. Cela était suffi­sant pour clore ce 8ème de finale.

En quart, il affron­tera Daniil Medvedev.

Pour Rafa, le bilan est positif même si le fameux grand Nadal n’a été aperçu que certaines fulgu­rances, un peu trop rare pour nous faire rêver pour l’ins­tant à un grand Roland‐Garros.